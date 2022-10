Längst hat sich das zweitägige Jazz-Festival dank seiner wohldosierten Mischung aus bekannten und neuen Bands, der Vielseitigkeiten der Stilrichtungen und einem Mix aus nationalen und internationalen Formationen zu einem Publikumsmagneten mit Kult-Charakter entwickelt. Das hält das Team um den langjährigen Vorsitzenden Hans Biewener jedoch nicht davon, auch einmal etwas Neues zu wagen.

„Es gibt dahin gehend Veränderungen, dass am Freitag nicht mehr drei, sondern zwei sowie am Samstag nicht mehr vier, sondern drei hochkarätige Bands auftreten“, kündigt Biewener an. Diese Reduzierung geht nicht mit einem weniger qualitativen Hörgenuss einher.

Ganz im Gegenteil: Durch die Verpflichtung weniger Bands wird die vertraglich vereinbarte Spielzeit auf jeweils drei Stunden pro Band optimiert, und zugleich gibt es weniger Leerzeiten aufgrund weniger notwendiger Umbauzeiten: „Mit anderen Worten, wir nutzen die volle Spielzeit der Bands und haben auf der anderen Seite weniger Pausen“, betont der Vorsitzende.

Das Festival startet am Freitag um 17 Uhr auf feinste englische Art in bester Qualität: Barry Palser gilt als einer der besten Frontmen im Jazz-Business, und seine Savoy Jazzband spielte teils in den Bands von Chris Barber, Acker Bilk und Kenny Ball: „Wir haben die Gruppe zusammen mit einer historischen Tanzgruppe während einer Riverbaot-Shuffle auf der Themse in London gehört und waren begeistert“, berichtet Biewener. Damit war die Verpflichtung besiegelt.

Einen absoluten Kontrast zum Traditional-Jazz von Barry Palser bilden dann ab 20 Uhr die „Soul Catchers“ aus den Niederlanden. Die Band serviert dem Publikum eine Kombination aus Soul, Blues und Jazz, pikant gewürzt mit einer tüchtigen Menge Funk und Rhythm and Blues: „Drei Stunden Live-Konzert, Kulturfest und Party in einem“, frohlockt der Vorsitzende, der ein Hörerlebnis für alle Generationen verspricht.

Auch dieser Linie bleibt der Jazzclub treu: Stets bereichert eine Band aus Ostdeutschland das Festival; dieses Mal ist es die „Papa Binnes Jazz Band“, die am Samstag ab 14 Uhr zum Auftakt des zweiten Festivaltages zu den Instrumenten greift. Die Zuhörer dürfen sich auf ein Berliner Original freuen, eine altgediente Band, deren Gründung auf 1959 zurückgeht und die in der DDR zu einer namhaften Institution heranwuchs. Angelehnt an den englischen Trad-Jazz spielt die Formation Oldtime-Standards, kommerzielle Dixielandbearbeitungen und Swing-Titel.

Durch Zuhören bei einem Konzert in Moers ist der Jazzclub auf die Bohèm Ragtime Jazzband aus Ungarn aufmerksam geworden. Das Orchester mit Weltruhm spielt am Samstag ab 17 Uhr und bringt die Zuhörer zurück in die 20er und 30er Jahre.

Zum guten Schluss ein Novum: Mit dem Chris Dean‘s Syd Lawrence Orchestra tritt von 20 bis 23 Uhr die Hauptband des Festivals auf, also das Highlight am Ende. 1967 von Syd Lawrence formiert, um die Musik der Bigband Area zu bewahren, erspielte sich das Orchester in den letzten 13 Jahren unter der Leitung von Chris Dean den Ruf, die beste Bigband Englands zu sein. Die Hälfte des Progamms besteht aus transkribischen Arrangements. Die andere Hälfte umfasst spezielle Bearbeitungen der Stücke aus der Bigband-Ära.

Lust, but not least: Die Brazz-Streetmusic aus Ostercappeln tritt an beiden Festivaltagen als Pausenband auf. Vier Vollblutmusiker spielen mit Power und Drive alles, was brazzt: Dixie, Blues, Rock, Pop, Funk und auch Blasmusik.

Kartenreservierung unter der Rufnummer und per Fax: 05421/2863 (mit AB), oder per E-Mail: kartenvorbestellung@jazz-club-dissen.de .