Ordentlich Staub aufgewirbelt wurde beim Stoppelfeldrennen in Dissen. Foto: Achim Köpp

Dissen. Nicht Nürburg- oder Norisring! „Ring“, das gilt für die Menschen hier am Teuto als das Synonym für das Wort „Stoppelfeldrennen“. Bereits seit 1980 fasziniert die Gruppe 6 Aschen e.V. in jedem Jahr ihr Publikum mit diesem außergewöhnlichen Spektakel auf einem abgeernteten Getreidefeld in dem Dissener Stadtteil. So auch an diesem Wochenende an einem Sieben-Hecktar-Acker, der von Holger Bischof, Georg Conrad und Ulrich Thies zur Verfügung gestellt wird.