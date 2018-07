Mit besten Aussichten starten die fertigen Azubis im Kreis von Betriebsrat Markus Schürmeyer (links), dem Geschäftsleiter für Personalwesen Andreas Fischer und ihrer Personalchefin Petra Held (rechts) in ihre Zukunft. Foto: Swaantje Hehmann

Dissen. So werden wenige fertige Azubis umworben. Bei Homann haben 14 junge Menschen ihre Ausbildung abgeschlossen. Wer bleiben will, wird übernommen. Und fast alle wollen. Erfreulich für Andreas Fischer. Er hofft nun auf einen Schneeballeffekt, denn „wir werden die Ausbildung mit Hochdruck hochfahren“, sagte der Geschäftsleiter für Personalwesen in der Homann-Gruppe.