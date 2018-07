Tommy Schneller Band im Kuk in Dissen und in Bad Iburg

Zwei Mal in dieser Woche spielt die Tommy Schneller Band. Am Donnerstag in Dissen und am Samstag in Ibrug. Foto: Maik Reishaus

Dissen/Bad Iburg. Es ist Sommer. Aber Tommy Schneller hat eine Menge zu tun. Am Mittwoch ist er mit Christian Rannenberg in Osnabrück, am Donnerstag, 19. Juli, ist er mit seiner Band im Kuk in Dissen und am Samstag, 21 Juli, auf der Landesgartenschau in Bad Iburg.