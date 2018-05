Als wahre Könner mit ihrem breiten Instrumentarium erwies sich die Band „Southern Streamline“ im Garten des KuK in Dissen. Foto: Rolf Habben

Dissen. Ganz und gar nicht in gleichförmiger Stromlinie war die Musik der Country-Band „Southern Streamline“, wie der Bandname in Anlehnung an eine Eisenbahnlinie in den Staaten vermuten lassen könnte. Das Repertoire der Band umfasste viele Facetten der Countrymusik, vom traditionellen bis zum modernen Country-Rock in Dissen.