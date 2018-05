Dissen. „Dissen 2030 im Blick – Viele Ideen tragen nach einem Strategietag von Vorstand und Fraktion auch dieses Mal zu zukunftsorientierten Anträgen an die Verwaltung der Stadt Dissen bei“, teilte die CDU Dissen jetzt mit.

Jochen Meyer zu Drewer ist seit über 20 Jahren Mitglied der CDU Fraktion und weiß: „Schon immer ist es das erklärte Ziel der CDU Dissen politisch zu agieren und nicht nur auf Vorlagen der Verwaltung zu reagieren.“ Erhalt der Hausärztlichen Versorgung in Dissen: „Wir sind im Gespräch mit den Hausärzten vor Ort, weil wir wissen, wo den Bürgern unserer Stadt der Schuh drückt.“ Die Fraktionsmitglieder Stefan Balzer und Sandra Schlie gingen in ihrer Präsentation zu diesem Thema auf verschiedene Maßnahmen ein und stellten Lösungsvorschläge vor. „Auch unsere engagierte Ärzteschaft mit ihren Teams vor Ort, die wir zum Glück ja hier noch haben, sind mit der Situation der ärztlichen Versorgung grundsätzlich nicht zufrieden“, erklärte Meike Krüger

„Dissen aufhübschen“

In der jüngsten Haushaltsrede seien von der CDU-Fraktion viele positive Aspekte aufgeführt worden. Dissen stehe aber sehr großen Herausforderungen gegenüber, zum Beispiel der Verbesserung des Images. „Dagegen muss gezielt was getan werden“, so Heiner Prell, der Vorsitzende des CDU Stadtverbandes. Grund genug, den Antrag „Dissen aufhübschen“ zu stellen. Eine blühende, saubere und natürlich auch sichere Stadt liegt der CDU am Herzen“. Eine Bürgerinitiative kümmere sich um die Blumen und und eine saubere Innenstadt. Unterstützung in Form eines Gärtners mit ein paar Stunden, der von April bis September und dazu ein kleines Budget im Haushalt für die Anschaffung von Pflanzen, das ist das Ziel dieses Antrages. In diesem Zusammenhang wurde erneut die dringende Notwendigkeit von Blühenden Randstreifen deutlich. „Damit wollen wir einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass der Frühling wieder lauter summt“, so Wolfgang Dettmer und Michael Menzel.

Ausdrücklich begrüßt die CDU die Kampagne der IHG „Mehr Dissen. Einkaufen vor Ort.“ Die CDU-Fraktion schlägt dazu ergänzend bei leer stehenden Gewerbeimmobilien vor, mit einer attraktiven Folienbeklebung mit Dissener Motiven eine Interimslösung zu schaffen.

Parkrandstreifen

Fraktionsmitglied Ralf Diekmann bemängelte, dass die Parkrandstreifen Am Bahnhof, in der Industriestraße und Am Südring überwiegend mit LKW beparkt würden, dafür seine sie aber zu schmal. „Das ist ein hohes Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer“ so Diekmann. Hinzu komme durch die extreme wilde Müllentsorgung dort. D städtischen Gremien sollen sich damit befassen.

Weitere Anträge sehen vor, dass durchaus auch größere Baugrundstücke mit einer Größe zwischen 800 und 1500 Quadratmetern ausgewiesen werden sollen. Damit solle den unterschiedlichen Wünschen der Bauwilligen Rechnung getragen werden.

Moderne Betriebe

Ein ganz besonderes Highlight dieses Strategietages war der Vortrag des Landrates Michael Lübbersmann, der Dissen in Bezug auf das Jahr 2030 als „aufwachsende Stadt im Landkreis Osnabrück mit grandiosen Rahmenbedingungen“ sieht. Er gab den Rat, wirtschaftlich langfristig zu denken und weiter moderne Betriebe anzusiedeln, die die Zukunft gestalten. Mehr aus Dissen im Netz

„Sich nach dem Motto „Dissen im Blick – gemeinsam erfolgreich“ zu engagieren, bringt großartige Chancen mit“. Davon zeigt sich die Fraktionsvorsitzende Stefanie Hörning absolut überzeugt.