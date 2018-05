Dissen. „EDU-Wildlife“ heißt eine neue Bildungsinitiative bei der sich Kinder und Jugendliche unvoreingenommen und im Austausch mit Gleichaltrigen aus dem „Wolfs-Land“ Rumänien mit der Rückkehr des Wolfes und anderer großer Beutegreifer auseinandersetzen. Der Dissener Lernstandort Noller Schlucht wird das Projekt ab dem Schuljahr 2018/2019 in Osnabrück und Umgebung durchführen und lud im Vorfeld zu einem Wolf-Infoabend ein.

Nicht nur Umweltpädagogen und Lehrer, sondern auch Weidetierhalter, Jäger und Naturschutzexperten interessierten sich für die Veranstaltung, sodass sich eine rege Diskussion zwischen Wolfs-Befürwortern und -Gegnern entwickelte. Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft, lieferte einen Überblick über das Wolfsmonitoring in Niedersachsen. Von ihm erfuhren die Gäste über den Tiefstand des Wolfs in den 60er Jahren. Erst Unterschutzstellungen ab 1973 ließen seine Bestände erholen. „2008 gab es den ersten bestätigten Nachweis eines Wolfs in Niedersachsen im Landkreis Celle, seit 2011/2012 dann erste territoriale Vorkommen“, berichtete Reding. Er sprach von einem exponentiellen Wachstum der Territorien, von denen es heute 76 in Deutschland gibt, mit 60 Rudeln, 13 Paaren und drei Einzelgängern (Stand 30.4.2017).

Kein Rudel im Landkreis

Reding ging detailliert auf Niedersachsen ein: „Hier haben wir aktuell 19 nachgewiesene Territorien mit 14 Rudeln, vier Paaren und einem Einzelwolf“. Dabei tummeln sich die Wölfe laut Wolfsbeauftragtem, bis jetzt zumeist im Osten und Norden des Bundeslands. Im Landkreis Osnabrück sei aktuell kein Wolfsrudel zu verzeichnen. Allerdings sind Wölfe sehr wanderfreudig und so könne man auch hier jeden Tag mit dem Tier rechnen. Rund 300 Quadratkilometer groß ist das normale Streifgebiet von Wölfen unserer Gegend – also etwa so groß wie die Fläche von Melle und Hilter zusammen. Auch wenn Wölfe eine hohe Vermehrungsrate haben - jetzt im Mai kommen die Welpen zur Welt - würde, so Reding, irgendwann die ökologische Tragfähigkeit des natürlichen Lebensraums das Wachstum der Wolfspopulationen beschränken. „In unserer Kulturlandschaft wird die ökologische Tragfähigkeit jedoch selten erreicht, weil zuvor andere menschgemachte Faktoren greifen“. Hier stelle sich die Frage, wie viel Natur wir um uns herum zulassen.

Gerade für die Weidetierhalter sei der Wolf eine finanzielle und emotionale Herausforderung. „Wir wollen endlich genau wissen, was wir tun müssen, um mit dem Wolf leben zu können“, warf eine Nutztierhalterin aus Bad Rothenfelde ein. Sie bemängelte die sich ständig ändernden Vorgaben für Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel die erforderliche Zaunhöhe, die eingehalten werden müsse, um im Falle eines Risses Schadensersatz vom Land zu bekommen. „Wenn man den Wolf will, dann kann man uns Nutztierhalter nicht so behandeln. Der Wolf muss auf Abstand gehalten werden“, meinte ihre Sitznachbarin.

Naturschutz

Die Sicht der Naturschutzbehörde auf den Wolf erläuterte Markus Rolf vom Landkreis Osnabrück. Er erklärte, dass bei Wolfsichtungen, die Rettungsleitstelle, ein Wolfsberater, die Untere Naturschutzbehörde oder Jagdpächter Ansprechpartner seien, beim Fund eines möglichen Wolfsrisses Wolfsberater, Revierförster oder Jagdpächter. Schwieriger sei sie Situation bei Verkehrsunfällen, bei denen ein Wolf verletzt wird. Auch hier seien zunächst Rettungsleitstelle, Wolfsberater, oder auch ein Amtsveterinär zu verständigen. Da der Wolf unter Naturschutz steht, nicht dem Jagdrecht unterliegt, sei es strafbar, ihn absichtlich zu töten. Hier müsse dann genau abgewogen werden, ob er aufgrund schwerer Verletzung erschossen werden muss.

Olaf Göpfert, Wolfsberater im Osnabrücker Land, mahnte, den Wolf genauso wie andere ehemals in Deutschland lebende und nun zurückkehrende Arten wie Wisent, Elch oder Luchs nicht immer nur im Konfliktbereich zu betrachten. „Diese Arten füllen ökologische Nischen, die momentan nicht besetzt sind. Das kann eine große Chance für die Artenvielfalt und den Naturschutz sein“, betonte er und berief sich auf eine Studie des WWF und der Humboldt Universität, die belegt, dass es auch in der dicht besiedelten Landschaft Gebiete gibt, die die nötigen Anforderungen für diese Arten erfüllen, so Müritz, Harz, Pfälzer- oder Spreewald. Ehemals heimische Arten, die Menschen verdrängt haben, müsse man eher willkommen heißen als fremde Arten wie Nutria oder den amerikanischen Flusskrebs, die das Ökosystem eingreifen. Göpfert plädiert für einen kompromissbereiteren Umgang mit den Wiederkehrern und eine vernünftige Symbiose zwischen Mensch und Wildtier.

Junge Diskutanten

Damit sich auch junge Menschen bei der Kontroverse zwischen Artenschutz und Nutzungsinteressen des Menschen an der Suche nach dem besten Weg im Umgang mit dem Wolf beteiligen können, rief das „Schubz“-Umweltbildungszentrum Lüneburg die Bildungsinitiative „Edu-Wildlife“ ins Leben. Auch Schulen und Kindergärten aus Stadt und Landkreis Osnabrück können daran teilnehmen und dabei mit Schülern aus Rumänien zusammen arbeiten. „Rumänien ist mit zirka 4000 Wölfen das wolfreichste Land Europas. Der Umgang mit diesen Tieren dort ist erfahrener und gelassener, vielleicht eine Inspiration für ein konfliktärmeres Mensch-Wildtier-Zusammenleben“, erklärte Umweltpädagoge Josef Gebbe in seinem Vortrag. Er möchte derartige Diskussionen, wie sie jetzt beim Wolf-Infoabend stattfanden, mit EDU-Wildlife in die Schulen holen. Interessenten an der Bildungsinitiative können sich bei ihm anmelden, Tel. 05421/943320.