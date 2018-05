Dissen. Die Arbeiten am Frommenhof gehen voran. Auch die Gestaltung der Außenanlagen nimmt Fahrt auf und man kann ahnen, dass der altehrwürdige Bauernhof in Dissens Mitte richtig schön wird.

„Mit dem neu eingedeckten Dach, dem sanierten Fachwerk und den frisch eingebauten Holzfenstern kann man erahnen, wie der Frommenhof in seinen besten Zeiten ausgesehen hat“, sagt Burkhard Reckmann, der sich mit seinen beiden Söhnen Lasse und Jan auf die Sanierung alter Höfe, Villen und Häuser spezialisiert hat. Rund 1,2 Millionen Euro hat die Firma aus Steinhagen in die Hand genommen, um das 1832 errichtete Gebäude zu neuem Glanz zu verhelfen.

Todesurteil aufgehoben

Vor mehr als einem Jahr hat die Familie das Anwesen gekauft und komplett entkernt. Wände waren einfach so aufs Erdreich gestellt worden und besaßen kein Fundament. Decken und Dach waren ebenfalls völlig marode. Nicht umsonst hatten zuvor mehrere Experten das Todesurteil für das denkmalgeschützte Gebäude gesprochen. Dass es überhaupt noch steht, ist dem Verein Frommenhof e.V zu verdanken. „Ohne Petra Weitzel gäbe es diesen Hof ganz sicher nicht mehr“, so Reckmann.

In den nächsten Tagen sollen das Fachwerk und die Außenwände mit Kalkmörtel verputzt werden. Sie sollen weiß, das Fachwerk hellgrau gestrichen werden. „Damit es nicht so dominant ist“, erklärt Burkhard Reckmann. Die Außenanlagen sollen wieder den Charakter eines Stadtvillen-Gartens erhalten. Einige neue Laubbäume sind bereits gepflanzt, die alten Schwarzwalnuss-Bäume geben jedoch den Ton an. Die Wege werden wieder so angelegt, wie es auf alten Fotos zu erkennen ist. Mehr aus Dissen im Netz

Scheune

Schon bald wird auch die Sanierung der alten Scheune in Angriff genommen. „Wenn die ersten Mieter ins Haus einziehen, soll die Außenhülle der Scheune auch schon fertig sein“, so Reckmann weiter. Die beiden geplanten Neubauten auf dem Gelände und auf der anderen Straßenseite, sind erst später dran, werden sich aber der Architektur des Frommenhofs anpassen. Das neue Gebäude auf dem Gelände wird Scheunencharakter haben, weil es dem Haupthaus nicht die Schau stehlen soll.

Innen lässt sich erkennen, wie die Geschäftsräume unten und die beiden Wohnungen oben aussehen werden. „Potentielle Mieter sollten sich jetzt schon melden, denn dann können sie bei der Ausgestaltung der Räume noch mitwirken“, sagt Burkhard Reckmann. Zum Beispiel beim Bodenbelag, der in einer Arztpraxis ein anderer sein müsste, als in einer Anwaltskanzlei. Im Großen und Ganzen soll die Innengestaltung aber auch an den Zustand um 1900 erinnern. Die Holzfenster dokumentieren das schon. Die Raumhöhe unten beträgt 3,40 Meter, die Zimmertüren werden als Rahmenfüllungstütren erstellt. Der Flur bekommt wieder seine alten Fliesen, und der große Balkon über dem Erkerzimmer wieder sein altes Geländer.

Toller Balkon

„Die geplante Aufteilung im Erdgeschoss sind zwei Einheiten mit 118 und 159 Quadratmetern oder eine Einheit mit 277 Quadratmetern. Die beiden Wohnungen im Obergeschoss sind 120,5 und 126,5 Quadratmeter groß. Die eine hat einen tollen Balkon, die andere eine Loggia. „Da ist uns das Denkmalamt sehr entgegengekommen“, so Reckmann. Überhaupt habe man nirgendwo, auch bei der Stadt Dissen, vor verschlossenen Türen gestanden.

Wenn alles nach Plan läuft können Ende des Jahres die ersten Mieter in den Frommenhof einziehen. Die Scheune wird dann im kommenden Jahr nochmals zwei Einheiten für gewerbliche Nutzung von je 120 Quadratmetern oder eine Einheit mit 240 Quadratmetern Größe bieten. Im scheunenähnlichen Neubau sollen vier Wohnungen in einer Größe von 75 bis 100 Quadratmetern entstehen und in dem Stadthaus nördlich des Frommenhofes – je nach Nachfrage – Wohnungen oder Gewerberäume.