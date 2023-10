ABC-Einsatz am Samstag Kanister mit klinischen Abfällen in Dissener Bach geworfen Von Anke Schneider | 23.10.2023, 11:05 Uhr Die Feuerwehr hat in Schutzanzügen vier Behälter mit medizinischem Müll aus dem Fledderbach in Dissen geborgen. Foto: NWM-TV up-down up-down

Vier weiße Kanister mit unbekanntem Inhalt sind am Samstagabend im Fledderbach an der Straße Sommerkämpen in Dissen gefunden worden. Einer ersten Beurteilung der Feuerwehr zufolge handelt es sich dabei um medizinische Abfälle.