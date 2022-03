Hartmut Zietlow (l.) und Stefan Berghegger halten einige der 3000 Lebensmittel-Konserven in der Hand. FOTO: Marcus Alwes Darunter Jacken und 3000 Konserven Zwölf Bramscher Firmen schicken Hilfsgüter auf den Weg in die Ukraine Von Marcus Alwes | 16.03.2022, 13:01 Uhr

Zwölf Bramscher Firmen schicken am Mittwoch, 16. März 2022, eine große Hilfsgüter-Sendung auf den Weg in die vom Krieg gebeutelte Ukraine. „Der Lkw wird rappelvoll sein“, kündigt Transportunternehmer Stefan Berghegger an.