Im Tuchmacher-Museum Zwischen Comer See und Lago Maggiore: Dia-Vortrag in Bramsche

Reizvolle Kunststädte in paradiesischen Seenlandschaften zwischen Comer See und Lago Maggiore stehen im Mittelpunkt eines kulturgeschichtlichen Dia-Vortrags mit Klaus Kirmis am Sonntag, 20. März 2022, um 15 Uhr im Tuchmacher-Museum Bramsche.