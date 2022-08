Bei einem Feuer in Bramsche wurde ein Landwirt leicht verletzt. FOTO: NWM-TV up-down up-down Landwirt verletzt bei Tierrettung Zweiter Brand auf Bauernhof in Bramsche in vier Tagen und | 09.08.2022, 05:37 Uhr | Update vor 2 Std. Von Martin Schmitz Jule Rumpker | 09.08.2022, 05:37 Uhr | Update vor 2 Std.

Auf einem Bauernhof in Bramsche geriet am Montagabend ein Rinderstall in Brand. Der Hofeigentümer verletzte sich bei der Rettung der Tiere. Es war das zweite Feuer auf dem Hof in vier Tagen. Die Polizei ermittelt.