Eine ökumenische Kutschfahrt auf dem Erlebnisweg: Neben den Leiterinnen der EEB und KEB, Ulrike Koertge und Marie Kajewski nahmen Superintentdent Joachim Cierpka und Staatsektreär Stefan Muhle teil. Foto: Silke Hämmerling up-down up-down Projekt des Digital-Campus Zweite Tour der Ökumenischen Erlebniswege in Vörden eröffnet Von NOZ | 02.10.2022, 18:32 Uhr

In Vörden ist die zweite Tour der Ökumenischen Erlebniswege eröffnet. Sie trägt den Namen „Rund um die Varusschlacht“ und führt per Rad oder zu Fuß zu den Kirchen in Vörden, Engter und Venne. Dazu gibt es vor Ort Kurzfilme.