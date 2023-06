Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bramsche gestorben. Foto: NWM-TV up-down up-down Von Autofahrer übersehen Zweifacher Aufprall auf Mercedes: Tödlicher Motorradunfall in Bramsche und | 11.06.2023, 20:01 Uhr Von Martin Schmitz Meike Baars | 11.06.2023, 20:01 Uhr

In Bramsche krachten am Sonntagabend zwei Motorräder in einen Mercedes, der ihnen die Vorfahrt genommen hatte. Ein 44-jähriger Motordfahrer aus Stemwede wurde dabei tödlich verletzt, ein 56-jähriger Bramsche kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 87-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt, sein Wagen völlig zerstört.