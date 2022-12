In Bramsche stieß ein Radfahrer mit einem Pickup zusammen. Foto: NWM-TV up-down up-down Von Pickup gestreift Zwei Unfälle mit Radfahrern in Bramsche Von Martin Schmitz | 16.12.2022, 18:09 Uhr

Am Freitagnachmittag gab es zwei Unfälle in Bramsche, an denen Radfahrer beteiligt waren. Zwei wurden dabei leicht verletzt.