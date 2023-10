Pkw landet im Graben Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Bramsche Von Henning Stricker | 20.10.2023, 10:55 Uhr In Bramsche verunglückte am Donnerstagabend dieser Pkw. Foto: Henning Stricker up-down up-down

Weil er einem Hasen ausweichen wollte, fuhr ein Pkw-Fahrer am Donnerstagabend in Bramsche in den Graben. Der Mann und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.