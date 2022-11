Gute Stimmung herrschte während der offiziellen Inbetriebnahme der Ladesäulen bei (von links) Hendrik Tegenkamp, Bürgermeister Heiner Pahlmann, Katrin Stallkamp, Matthias Raming und Jürgen Brüggemann (von links). Foto: Marcus Alwes up-down up-down Nicht nur für Besucher des Krankenhauses Zwei neue Ladestationen für Elektroautos in Bramsche Von Marcus Alwes | 22.11.2022, 06:40 Uhr

Elektroautos können künftig auch in der Innenstadt auf der Parkplatzfläche zwischen dem Rathaus und dem Krankenhaus in Bramsche aufgetankt werden. Zwei neue, öffentliche Ladestationen sind dort jetzt auch offiziell in Betrieb.