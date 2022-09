Lukas Hohoff (links) und der TuS Bramsche testen noch ein Mal, bevor am 24. September 2022 das erste Pflichtspiel gegen Logabirum auf dem Programm steht. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Basketball, Volleyball, Handball Zuschauer erwünscht: So sportlich wird das Wochenende in Bramsche Von Matthias Benz | 16.09.2022, 15:39 Uhr

In Bramsche stehen die Fußballer mitten in der Saison und liefern auch in dieser Woche mitreißende Partien ab. Am Wochenende gibt es in der Tuchmacherstadt aber auch ein Testspiel der Red-Devils-Basketballer sowie den Saisonauftakt der Handballer und Volleyballerinnen. Alle Veranstaltungen im Überblick: