Die Hamelner Band Tone Fish zog mit eigenwilligen Folk-Songs die Gäste im Bramscher Universum in den Bann- Foto: Reinhard Fanslau Metallica und Reinhard Mey mal anders Tone Fish überzeugt in Bramsche mit besonderer Folkmusik Von Reinhard Fanslau | 26.03.2023, 15:47 Uhr

Mit Folk der etwas anderen Art und etlichen Überraschungsmomenten wartete die Band Tone Fish am Samstagabend im Universum in Bramsche auf. Die Mischung kam an und so erlebten die Gäste gut zwei Stunden einen rundum vergnüglichen Abend.