Niemand verletzt Ziviles Polizeiauto kollidiert mit Radfahrer in Bramsche Von noz.de | 24.08.2023, 12:44 Uhr Auf der Osnabrücker Straße in Bramsche kollidierte am Mittwoch ein Polizeiauto mit einem Fahrradfahrer.

Eigentlich wird die Polizei alarmiert, wenn sich irgendwo ein Verkehrsunfall ereignet hat. Manchmal sind die Beamten aber selbst in einen Unfall verwickelt, wie am Mittwoch in Bramsche. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.