Horst Hunold als Sportleiter konnte erneut in seinem Bericht Carsten Korswird als erfolgreichsten Schützen präsentieren. Mit der mehrschüssigen Pistole erreichte der Sportschütze in 2012, neben weiteren Titeln auf Vereinsebene, erste Plätze bei den Kreis- und bei den Bezirksmeisterschaften. Simon Korswird wurde Kreismeister mit der mehrschüssigen Pistole sowie mit der Luftpistole. Und Katja Eichmann erreichte ebenfalls mit der mehrschüssigen Pistole sowie mit der Luftpistole Podestplätze bei den Bezirksmeisterschaften. Insgesamt erwarben die Mitglieder der Bramscher Schützengesellschaft laut Horst Hunold elf Kreismeister- sowie zwei Bezirksmeistertitel.

Bei den Wahlen stand neben der Neubestimmung eines Kassenprüfers, gewählt wurde von der Versammlung in dieses Amt Carsten Korswird, die Wiederwahl von Klaus-Dieter Hoppe zum Schatzmeister an. Klaus-Dieter Hoppe übt dieses Amt seit 1995 aus und ist insgesamt 20 Jahre ehrenamtlich im Vorstand der Schützengesellschaft aktiv. Er wurde in seinem Amt bestätigt.

An fixen Terminen stehen für dieses Jahr ein Festessen am 26. Januar sowie das Schützenfest am 16. Juni, jeweils auf dem Renzenbrink, fest.