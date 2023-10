„Wir hatten ein sehr spannendes und extrem hartes Rennen mit etwa 50 Startern und mehr als 30 teilweise spektakulären Überschlägen“, freut sich Andé Lewandowsky vom SSC Bramsche. Kleinere Blessuren und extrem viele Schäden an den Fahrzeugen seien die Folgen gewesen. Beim Stock-Car-Fahren sind das allerdings zu erwartende Begleiterscheinungen. „Trotzdem ist alles sehr harmonisch abgelaufen“, berichtet das Vorstandsmitglied.

Aus sportlicher Sicht lief es bei der zweitägigen Veranstaltung für SSC-Pilot Nick Lewandowsky am besten. In der Klasse 1 belegte der Bramscher am Ende den vierten Platz.

Nicht jedes Auto kam beim 47. Bramscher Stock-Car-Rennen ins Ziel.

In der Klasse 2 hießen die besten SSC-Fahrer Niko Wellbrock (Platz 6) und Sabrina Rönker (Platz 12). Für ihre Vereinskollegen Tobias Rusche und Tobias Klesse reichte in Klasse 3 zu den Rängen 11 und 12.