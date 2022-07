Damit ist die Zahl der Briefwähler in der Hasestadt im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2008 noch einmal deutlich gestiegen: Da hatten 1486 Wähler von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Unter den jetzigen Briefwählern waren auch rund 20 Bewohner des Alloheims, die durch unsere Berichterstattung darauf aufmerksam gemacht wurden, dass sie in der Martinuschule hätten wählen müssen. Anita Böschemeyer und Angela Walczyk von der sozialen Betreuung der Seniorenresidenz sind daraufhin von Zimmer und Zimmer gegangen, haben Briefwahlunterlagen abgeholt und gestern ausgefüllt ins Rathaus zurückgebracht. Im Briefkasten dort können die letzten Briefwahlunterlagen noch bis Sonntag, 12 Uhr, abgegeben werden.

Die Wahllokale öffnen Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Der Landtag besteht aus mindestens 135 Abgeordneten. Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme werden die 87 Abgeordneten in den Wahlkreisen direkt gewählt, 48 Parlamentarier erhalten ihr Mandat mit der Zweitstimme über die Landeslisten der Parteien. An der Verteilung der Zweitstimmensitze nehmen nur Parteien teil, die mindestens fünf Prozent erhalten. Ergibt die Berechnung, dass eine Partei in den 87 Wahlkreisen mehr Direktsitze gewonnen hat, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustehen, bleiben ihr diese als Überhangmandate erhalten. Damit die Stärke der Parteien im Landtag dem Verhältnis der gültigen Zweitstimmen entspricht, werden Ausgleichsmandate vergeben. Wählen und gewählt werden darf, wer mindestens 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und seit drei Monaten in Niedersachsen seinen Hauptwohnsitz hat.

Im Ratssitzungssaal gibt es am Sonntag eine öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse aus der Stadt Bramsche. Interessenten können den Abendeingang an der Seite zum Poggenpatt hin nutzen. Die Ergebnisse werden auch unter www.bramsche.de präsentiert.