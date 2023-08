Fahrtrichtung Münster wieder freigegeben Wohnmobil gerät auf der A1 bei Bramsche in Vollbrand Von Stella Blümke | 05.08.2023, 17:15 Uhr Auf der A1 bei Bramsche ist am frühen Samstagabend ein Wohnmobil in Vollbrand geraten. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down

Auf der Autobahn 1 bei Bramsche ist am frühen Samstagabend ein Wohnmobil in Vollbrand geraten. Es gab keine Verletzten. Die Fahrbahn in Richtung Münster ist wieder freigegeben.