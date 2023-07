Birgit Schulze aus Bramsche bildet seit Jahren eine Fahrgemeinschaft. Doch beim Treffpunkt am Pendlerparkplatz in Engter findet sie nicht immer einen Parkplatz. LKWs und Transporter blockieren nach ihrer Aussage häufig den Parkraum. Foto: Birgit Schulze up-down up-down Zuständigkeit unklar Wohin mit dem Auto? Lkw und Transporter blockieren Pendlerparkplatz in Engter Von Stella Blümke | 30.07.2023, 06:57 Uhr

Seit mehreren Jahren trifft sich Birgit Schulze aus Bramsche am Pendlerparkplatz in Schleptrup an der B218 mit Kollegen und bildet von dort eine Fahrgemeinschaft. Der Parkraum ist gefragt und begrenzt. Häufig blockieren Lkw mehrere Parkplätze, berichtet sie unserer Redaktion. Ein Zustand, der sich ihrer Meinung nach ändern muss. Doch die Zuständigkeit scheint unklar.