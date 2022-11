Basketball, Handball, Fußball, Volleyball: Das ganze Programm. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Handballer und Red Devils in Hagen Vorschau aufs Wochenende: So sportlich startet Bramsche in den November Von Matthias Benz | 04.11.2022, 14:28 Uhr

In dieser Vorschau lesen Sie, was an diesem Wochenende auf den Sportplätzen und in den Turnhallen Bramsches los ist. Außerdem erfahren Sie, warum sich ein Besuch in Hagen a.T.W nie so gelohnt hat, wie an diesem Samstag.