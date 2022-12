An Heiligabend und Silvester gibt es bei einigen Bäckereien in Bramsche und Umgebung frische Brötchen zu kaufen. Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Öffnungszeiten der Bäckereien Wo gibt es Weihnachten und Silvester 2022 Brötchen in Bramsche und Umgebung? und | 22.12.2022, 18:32 Uhr Von Nina Strakeljahn Eva Voß | 22.12.2022, 18:32 Uhr

Wer möchte, muss auch in diesem Jahr an Heiligabend und Silvester nicht auf frische Brötchen verzichten. Wir verraten, welche Bäcker in Bramsche, Neuenkirchen, Vörden und Rieste wann an Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr geöffnet haben.