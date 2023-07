Auf der Freilauffläche an der Hasestraße gilt - natürlich - keine Leinenpflicht. Aber für das übrige Gebiet der Stadt Bramsche gibt es recht strenge Regeln. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Außerhalb der Brut- und Setzzeit Wo dürfen Hunde in Bramsche frei laufen - und wo nicht? und | 05.07.2023, 14:06 Uhr Von Björn Dieckmann Heiner Beinke | 05.07.2023, 14:06 Uhr

Dass für Hunde in der Brut- und Setzzeit zwischen dem 1. April und 15. Juli ein Anleinpflicht, dürfte mittlerweile jedem Halter bekannt sein. Aber welche Regeln gelten in Bramsche in den übrigen Monaten? Hier ein Überblick.