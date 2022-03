Der Weihnachtszirkus bräuchte einen neuen Standort, wenn hier der Dirtpark entsteht. Den Rest des Jahres ist die Fläche ungenutzt. FOTO: Eva Voß Politische Beratung beginnt Wird die „Zirkuswiese“ in Bramsche Standort für Kita und Dirtpark? Von Björn Dieckmann | 29.03.2022, 07:02 Uhr

Auf der bisherigen „Zirkuswiese“ an der Malgartener Straße in Bramsche sollen womöglich eine neue Kita und ein Dirtpark errichtet werden. Damit befasst sich der Stadtrats-Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in seiner nächsten Sitzung.