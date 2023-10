Melden über Awigo-App möglich „Wilder Müll“ sorgt in Bramsche immer wieder für Ärger Von David Klose | 11.10.2023, 17:03 Uhr Über illegale Müllentsorgung hat sich ein Leser aus Kalkriese beschwert. Er macht auf die Awigo-App aufmerksam, über die derlei Funde gemeldet werden können. Foto: David Klose up-down up-down

Immer wieder erreichen unsere Redaktion Beschwerden über Müll, der im Wald, an Wegen oder auch rund um Altkleider-Container entdeckt wird. Doch was kann man tun, wenn man Müll in freier Wildbahn findet? Wer ist verantwortlich für das Wegräumen? Wir haben nachgefragt.