Klappern gehört zum Handwerk – auch bei Markthändlern. Was die Verkäuferin in der Werbung hinter der Fleischtheke kann, das könne er „natürlich“ auch, sagt Fischhändler Horst Myzyk. „Ich kriege fast genau das hin, was die Kunden wollen“, sagt er. „Plus/minus fünf Gramm“ soll die Abweichung nur betragen, sagt Myzyk, der als ausgebildeter Fleischermeister und Koch gearbeitet hat, bevor er vor etwa 25 Jahren ins Fischgeschäft gewechselt ist.

„Man sieht den Stücken in etwa an, wie viel sie wiegen. Das hast du im Gefühl“, ist er überzeugt und will sich gerne dem Test stellen. Mit welchem Produkt? „Das ist mir so was von egal“, sagt Myzyk und greift sich ein Rotbarschfilet. Auf 180 Gramm taxiert er das Stück. „Hab ich’s nicht gesagt?“ lautet seine triumphierende Reaktion, als sich die Waage bei 174 Gramm eingependelt hat (Abweichung: rund 3,3 Prozent). „Das hätte ich auch mit jedem anderen Stück machen können“, ist er überzeugt.

„Man hat dabei ein bisschen Augenmaß“, ist auch Fischhändlerin Anita Herrmann sicher, ein gutes Gefühl für das Wunschgewicht der Kunden entwickelt zu haben. „Manchmal habe ich auch das Glück, dass das bei mir klappt“, sagt sie und schiebt bekräftigend hinterher: „Aber ehrlich!“

Um einen flotten Spruch ist Herrmann nicht verlegen. „Man könnte mich nachts wecken und ich verkaufe Fisch“, geht sie in ihrem Geschäft auf. „Wenn du das zig Jahre machst, geht das in Fleisch und Blut über.“

Den Worten sollen Taten folgen. Das Stück Viktoriabarsch, das Herrmann aussucht, schätzt sie auf 700 Gramm. Das Display leuchtet auf: 636 Gramm hält es fest (Abweichung: rund 9,1 Prozent). Für die Fischverkäuferin ein gutes Ergebnis: „Da sagt kein Kunde: Schneid mal noch 60 Gramm ab.“

Vom Wasser geht es in die Luft: Nun sollen sich die Geflügelhändler beweisen. Kein Problem, findet Ursula Gervelmeyer: Das Gewicht der Produkte „weiß man in etwa“, sagt die Verkäuferin am Stand von Geflügel Niemann. Mal werde nach Stückzahl bestellt, mal nach Gewicht, ergänzt Sandra Niemüller, die ihrer Kollegin den Vortritt lässt.