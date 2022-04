Die Polizei sucht einen Räuber, der eine Tankstelle in Engter überfiel. FOTO: Jörn Martens Wiederholungstäter? Erneut Tankstellenraub in Engter Von Martin Schmitz | 01.04.2022, 13:54 Uhr

Am Donnerstagabend ist es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in Engter gekommen. Laut Polizei könnte es sich um den gleichen Täter handeln, der die Tankstelle im vergangenen Dezember überfiel. Gesucht wird nun auch das Fluchtfahrzeug, das in der Nähe parkte.