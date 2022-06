In Neuenkirchen-Vörden musste die Polizei erneut eine Trunkenheitsfahrt beenden. FOTO: Stephan Jansen Frau aus Damme gestoppt Wieder gefährliche Trunkenheitsfahrt in Neuenkirchen-Vörden Von Martin Schmitz | 03.06.2022, 13:17 Uhr

Zum zweiten Mal in einer Woche zieht die Polizei in Neuenkirchen-Vörden einen betrunken Autofahrer aus dem Verkehr, der mit seiner Fahrweise andere in Gefahr brachte. Wieder war es eine engagierte Zeugin, die Schlimmeres verhinderte.