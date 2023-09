Zahlen und Fakten „NEETs“ im Osnabrücker Nordkreis: Wie viele junge Menschen sind weder am Arbeiten noch in Ausbildung? Von Britta Kothe | 20.09.2023, 06:23 Uhr Während der Corona-Pandemie stieg der Anteil an jungen Menschen, die keiner Arbeit oder Ausbildung nachgingen. Wie sieht es im Osnabrücker Nordkreis aus? Foto: Unsplash/Simon Maage up-down up-down

NEETs - das steht für „Not in Education, Employment or Training“. Es ist eine Bezeichnung für junge Menschen, die nicht in Schule oder Studium, Beschäftigung oder Ausbildung sind. Wie viele NEETs gibt es im Osnabrücker Nordkreis und wer gehört dazu?