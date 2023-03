Zwei junge Menschen wurden innerhalb weniger Tage in Bramsche getötet. Die Gewalttaten beschäftigen seitdem viele Menschen in der Stadt - auch Kinder und Jugendliche. Foto: NWM-TV, Marcus Alwes up-down up-down Nach zwei Tötungsdelikten in Bramsche Wie können Eltern mit ihren Kindern über Gewalt und Verbrechen sprechen? Von Stella Blümke | 15.03.2023, 11:39 Uhr

Innerhalb von einer Woche erschütterten zwei Tötungsdelikte die Menschen in der Stadt Bramsche. Doch wie erklären Eltern ihren Kindern Gewalttaten, die in der unmittelbaren Umgebung geschehen sind? Zwei Experten von der Psychologischen Beratungsstelle in Bersenbrück geben Tipps.