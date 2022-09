Eine stabile Trockenmauer errichten die Mitarbeiter der Brücke gerade in Schleptrup. Foto: Ilona Ebenthal up-down up-down Projekt der Berufsbildungsstätte „Brücke“ Wie Mensch und Umwelt in Bramsche von Trockenmauern profitieren Von Ilona Ebenthal | 27.09.2022, 17:47 Uhr

In Bramsche sind in den vergangenen zehn Jahren an verschiedenen Stellen Natursteintrockenmauern errichtet worden. Davon profitiert die Umwelt ebenso wie die Menschen, die sie erbauen.