Marc Kuhlmann nimmt Stellung Wie geht es weiter mit dem Edeka-Markt in der Bramscher Gartenstadt? Von Björn Dieckmann | 17.09.2023, 08:08 Uhr Foto: Heiner Beinke

Jetzt äußert sich Marc Kuhlmann: Der Betreiber des Edeka in der Gartenstadt von Bramsche erklärt, was er mit dem Markt am Lutterdamm nach den gescheiterten Umzugsplänen vorhat - und was er von einem weiteren Supermarkt in unmittelbarer Nähe halten würde.