Die Trainer Lothar und Heino van den Berg (von links) wollen mit dem FCR Bramsche wieder in die Erfolgsspur. FOTO: Rolf Kamper Kreisliga: Achmer in Hollage FCR Bramsche will gegen TuS Bersenbrück II Pokal-Aus vergessen machen Von Matthias Benz | 05.05.2022, 18:26 Uhr

Der FCR Bramsche hat das Pokalfinale verpasst, will aber nun in der Kreisliga Gas geben. Achmer und Ueffeln haben den Klassenerhalt im Blick und in der Kreisklasse will der TuS Engter Platz eins verteidigen.