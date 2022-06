Seit 1966 trägt der FC SW Kalkriese seine Heimspiele an der Alten Heerstraße aus. Die Sportanlage trägt seit einigen Jahren den Namen „Varus-Arena“ (Archivbild). FOTO: Marcus Alwes up-down up-down Vor 100 Jahren gegründet Wie der FC Schwarz-Weiß Kalkriese wurde, was er heute ist Von Björn Dieckmann | 24.06.2022, 06:40 Uhr

Der FC Schwarz-Weiß Kalkriese feiert an diesem Wochenende sein 100-jähriges Bestehen. Nach einem Kommers am Freitagabend findet am Samstag ein Talk mit den Ex-Profis Rainer Bonhof, Uli Borowka und Ansgar Brinkmann - die allerdings längst nicht die ersten Prominenten sind, die der Verein begrüßen kann.