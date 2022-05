Der Hesepe/Sögeln verpasste die Meisterschaft. FOTO: Rolf Kamper Pech im Saisonendspurt Wie den Heseper Fußballern die Meisterschaft aus den Händen glitt Von Matthias Benz | 25.05.2022, 16:06 Uhr

Der SV Hesepe/Sögeln wäre gern in diesem Sommer in die 1. Kreisklasse zurückgekehrt. Lange lief alles wie geschmiert, doch in den entscheidenden Wochen ließen die Kicker wichtige Punkte liegen.