Am 28. März 1990 stiegen die Basketballer des TuS Bramsche in die Bundesliga auf. Fans feierten auswärts in Herten zusammen mit den Spielern. In der Mitte Trainer Burkhard Brämer, links Jürgen Dölle und Uli Knost, die Nr. 6 ist Greg Wendt.

Archivfoto: Heiner Beinke