Walter Kruse am Violoncello und Peter Gronemann brachten das Kol Nidrei von Max Bruch zu Gehör. Foto: Holger Schulze up-down up-down „Worte und Musik zum 9. November“ Wie Bramsche das Gedenken an die Reichsprogromnacht wach hält Von Holger Schulze | 10.11.2022, 14:23 Uhr

Der 9. November markiert so manche Schicksalstage in der Deutschen Geschichte. So fand an diesem Tag im Jahr 1938 der Novemberpogrom statt, bei dem Synagogen und jüdische Geschäfte in ganz Deutschland zerstört wurden, jüdische Mitbürger verhaftet wurden. In Bramsche wurde nun auf Initiative von Superintendant Joachim Cierpka dieses Unrechts gedacht.