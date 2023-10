Location für Feiern So hat Jens Mehring aus der alten Glashütte Bramsche die „Eventmanufaktur“ gemacht Von Björn Dieckmann | 19.10.2023, 14:55 Uhr Für private Feiern mit bis zu 150 Gästen ist die Eventmanufaktur ausgelegt. Öffentliche Veranstaltungen will Jens Mehring dort weder selbst anbieten noch die Halle dafür vermieten, betont er. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down

Private Feiern, Weihnachtsfeiern, Tagungen: All das kann in der noch recht neuen Location „Eventmanufaktur“ in der Hafenstraße von Bramsche veranstaltet werden. Anbieter Jens Mehring hat dazu die ehemalige Glashütte saniert und umgestaltet - die Geschichte des Industriebetriebs bleibt jedoch deutlich sichtbar.