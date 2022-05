Die Formation Bad Chick & die Kükenschreddaz hatten beim Bramscher Wettstreit der Straßenmusiker Folklore aus Europa im Programm. FOTO: Holger Schulze Jury hatte eine schwere Aufgabe Beste Straßenmusiker in der Bramscher Innenstadt gekürt Von Holger Schulze | 08.05.2022, 12:58 Uhr

Straßenmusikanten verwandelten am ersten Samstag im Mai die Große Straße in eine Klangmeile. In der Reihe „Einkaufs- und Erlebnistag“ hatte das Stadtmarketing fünf Ensembles unterschiedlicher Couleur eingeladen, in einen Wettbewerb der Klänge einzutreten.