Im Filmtheater Universum Werner Momsen sucht in Bramsche nach dem richtigen Reiseziel Von Britta Kothe | 12.10.2023, 16:48 Uhr In Werner Momsens Programm geht es um die Leiden des Reisens. Diese fangen bereits vor der Buchung an - ein Jahr im Voraus.

Wohin soll die Reise gehen? Eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist - so geht es zumindest Werner Momsen. Unter dem Motto „Abenteuer Urlaub“ geht Momsen alias Komiker Detlef Wutschik diesem Thema am 14. Oktober 2023 im Filmtheater Universum in Bramsche nach.