Die Buchsbaumzünsler können manch einen Hobbygärtner regelrecht zum Verzweifeln bringen. Es gibt viele hilfreiche Tipps, um diese wirksam zu bekämpfen, in manchen Fällen ist es dafür jedoch längst zu spät.

Laut Ramon Lenz vom Garten- und Landschaftsbau Claus Stisser in Bramsche sei es außerdem ratsam abzuwägen, ob eine dauerhafte Bekämpfung des Buchsbaumzünslers wirklich zielführend ist. Denn die Präparate zur Bekämpfung würden häufig auch Auswirkungen auf andere Organismen haben, die bisher nur teilweise erforscht sind.

Ramon Lenz ist Landschaftsarchitekt und Freiraumplaner und arbeitet bei Claus Stisser Garten- und Landschaftsbau in Bramsche. Foto: Naemi Haberkorn

„Ich persönlich finde es immer besser, mit der Natur zu leben und sich an neue Gegebenheiten anzupassen, statt sich mit allen Mitteln dagegen zu wehren“, sagt Lenz. Deshalb haben wir ihn nach einigen Alternativen zum Buchsbaum gefragt.

Sichtschutz oder Dekoration?

Vor der Wahl einer Heckenpflanze sei grundsätzlich zu beachten, welche Effekte man erzielen möchte, erklärt Lenz. Dabei sollte man sich zum Beispiel fragen, ob man einen Sichtschutz möchte, oder eher den gestalterischen Aspekt priorisiert.

Außerdem sei es wichtig, die Standortbedingungen zu kennen: Ist der Standort sonnig oder schattig? Ist der Boden trocken? Wie resistent sind die Pflanzen gegen Hitzestress und Trockenheit? Bei der Wahl der konkreten Pflanze sind zudem noch viele weitere Aspekte zu bedenken, wie zum Beispiel der Pflegeaufwand, oder auch die Giftigkeit der Pflanze, insbesondere wenn es um die Planung von Kindergärten und Spielplätzen geht.

1. Die Klassiker

Ein sehr beliebter Klassiker unter den Heckenpflanzen sind die Liguster. Sie bieten einen guten Sichtschutz und sind pflegeleicht. Liguster gehören zu denjenigen Pflanzen, die nur einen Teil ihrer Blätter im Herbst abwerfen und sich im Frühjahr erneuern. Man sollte sie möglichst regelmäßig im geringen Maße beschneiden, damit sie eine gute Form behalten. Ihre Blätter sind leicht giftig.

Linguster ist ein Klassiker unter den Heckenpflanzen. Foto: Imago Images/xZoonar.com/DANKOxNx

Bei Eiben denken viele wahrscheinlich an große Anwesen, denn dort dienen sie oft als Formgehölze, sagt Lenz. Sie sind robust, immergrün und haben einen dichten Wuchs. Ihre Früchte sind rot und „leuchten im dunklen, satten Grün der Hecke“, wie Lenz findet. Ein Nachteil sei allerdings, dass sie anfällig gegen Staunässe und Trockenheit sind und hochgiftige Blätter haben.

Gibt es auch in klein: Eiben dienen oft als Formgehölze wie hier im Garten des Schloss Wackerbarth in Sachsen. Foto: dpa/Matthias Hiekel

Der Kirschlorbeer ist eine immergrüne und schnellwachsende Pflanze, die es in verschiedenen Sorten gibt. Diese unterscheiden sich in ihrer Wachstumsgeschwindigkeit, ihrer Blattgröße und -farbe. Allerdings haben Kirschlorbeeren einen relativ dicken Stamm und bleiben deswegen nach dem Zurückschneiden unten eher kahl und oben eher dicht. Ihre Winterhärte ist zudem nur mäßig. Lenz erinnert sich an einen besonders strengen Frost vor vier Jahren, nach dem die Kirschlorbeerhecken im Umkreis alle braun geworden seien.

Kirschlorbeer gibt es in vielen Blattgrößen und -farben. Foto: dpa/Andrea Warnecke

2. Mal etwas anderes

Auch die Osmanthus Pflanze wäre mit ihren duftenden Blüten und ihrem dichten Laubwerk eine Überlegung wert, sagt Lenz. Osmanthus Hecken sind besonders pflegeleicht, immergrün und haben kleine Blätter mit schönen Blüten. Sie sind blickdicht, werden allerdings meist nur etwa einen bis 1,5 Meter hoch. Zu beachten ist außerdem, dass diese Heckenart am liebsten im Schatten steht.

Osmanthus wird auch Duftblüte genannt. Foto: Image Images/agefotostock

Die Japanische Stechpalme ist als Ersatz für den Buchsbaum mittlerweile sehr beliebt, da die Textur und Struktur der beiden Pflanzen sehr ähnlich ist. Die Stechpalme ist sehr kompakt, sodass man aus ihr wenn man möchte auch sehr schöne Formen herausschneiden kann. „Sie ist ein richtiger Allrounder, weil sie im Schatten, Halbschatten und in der Sonne klarkommt“, erklärt Lenz. Der Pflegeaufwand ist bei der Stechpalme jedoch etwas höher als beim Buchsbaum und ihre Früchte sind leicht giftig.

Die Blätter der Japanischen Stechpalme haben keine Dornen. Foto: dpa/Niedersächsische Gartenakademie/Erika Brunken

Auch Zwergmipseln bieten einen sehr guten Sichtschutz. Man kann sie sowohl sehr stramm schneiden, sodass man gerade Linien und Kanten hat, als auch recht locker wachsen lassen für eine fächerartige Optik. Eine Besonderheit dieser Pflanzen, so Lenz, sei ihre rötliche Färbung im Herbst.