In Bramsche werden weitere Glasfaserleitungen verlegt. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Für schnelles Internet Ausbau des Glasfaser-Netzes in Bramsche schreitet voran Von noz.de | 19.11.2022, 17:44 Uhr

Weitere 2300 Haushalte und Unternehmen in Bramsche sollen Glasfaseranschlüsse erhalten. Das kündigt Glasfaser Nordwest, Gemeinschaftsunternehmen von Telekom und EWE, in einer Pressemitteilung an.