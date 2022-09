„Black Charger“ sind (von links) Christian Bögelmann, Uli Knost und Stephan Zech. Foto: Black Charger up-down up-down Änderung im Line-up Weitere Bramscher Band beim „Cool bleiben“-Open Air Von Björn Dieckmann | 13.09.2022, 16:26 Uhr

Am Samstag, 17. September 2022, findet erstmals das „Cool bleiben“ Open Air in Bramsche am Hasesee statt. Das Line-up für die Veranstaltung hat sich allerdings geändert.