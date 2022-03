Mit Christiane Rottmann und Anna Kebschull vorneweg (von links) wurde der neue Radwegabschnitt entlang der K 147 ab Malgarten in Richtung Rieste offiziell eingeweiht. FOTO: Holger Schulze Weitere Bauarbeiten an der K150 Neuer Fahrradweg an der K147 in Bramsche offiziell eingeweiht Von Holger Schulze | 31.03.2022, 17:27 Uhr

Die Baumaßnahmen an der Malgartener Straße (K 150) in Bramsche sind in vollem Gang. Die Sögelner Allee (K 147) hingegen ist bereits fertiggestellt. Dort wurde nun der Radweg offiziell eingeweiht.