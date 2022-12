Besonders stimmungsvoll wird es auf dem Weihnachtsmarkt in den späten Nachmittags- und den Abendstunden. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Spielstationen und Eisbahn-Party Weihnachtsmarkt in Bramsche bietet besonders viel für Kinder Von noz.de | 01.12.2022, 13:26 Uhr

Am Wochenende vom 2. bis 4. Dezember 2022 findet in der Innenstadt von Bramsche der Weihnachtsmarkt statt - in diesem Jahr mit einem großen Angebot besonders für Kinder.